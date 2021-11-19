От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк

В начале недели представители "Слуги народа" собрались на съезде, чтобы избрать нового главу политсилы. Поскольку бывший руководитель партии Александр Корниенко теперь занимает должность первого вице-спикера Верховной рады, на замену ему поставили народного депутата Елену Шуляк, сообщает Сегодня.

Образование

Елена Шуляк родилась 24 января 1976 года в Киеве. Имеет три высших образования: диплом по специальности "Экономика и управление в строительстве" Национального транспортного университета, степень МВА в Международном институте менеджмента и "корочку" психолога, которую получила в КНУ имени Тараса Шевченко.

Также Шуляк стажировалась в престижных учебных заведениях за границей. Среди них школа бизнеса Университета Карнеги-Меллона в США и летние программы по международным финансам, лидерству, маркетингу, коммуникации и международной стратегической конкуренции.

Начало карьеры

В 23 года Шуляк стала владелицей и директором ТОВ "Аудиторская фирма "Стандарт". Затем работала в финансово-промышленной компании Midland Development Ukraine. Уже через семь лет, с 2007 по 2014 год, занимала пост генерального директора этой компании.

2005-2007 - была членом наблюдательного совета ЗАО "Экспресс-Банк". А в период с 2014-го по 2015-й возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества.

В октябре 2017 года стала соучредителем ООО "Криэйтор". Компания занимается предоставлением аренды и эксплуатацией недвижимости в столице.

Елена Шуляк является членом правления и руководителем сектора "Строительство" общественной организации Офис эффективного регулирования. Исполняет обязанности вице-президента по финансам Украинского филиала международной организации Young Presidents' Organization. А также может похвастаться статусом соучредителя Союза украинских предпринимателей (СУП).

Члены Союза украинских предпринимателей / Фото: Facebook

Поход в политику

На парламентских выборах 2019 года Елена Шуляк баллотировалась по списку партии "Слуга народа". Ее фамилия стояла под № 13.

С 29 августа 2019-го она заместитель председателя монобольшинства. А также заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Возглавляет межфракционное объединение "За Большое строительство!".

В ноябре 2019-го Шуляк назначили представителем Кабинета министров в парламенте. Но в марте следующего года она подала в отставку.

15 ноября 2021 года возглавила партию "Слуга народа".

№13 в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019-го года / Фото: Facebook

Законодательные инициативы

На посту народного депутата Елена Шуляк успела подать более сотни законопроектов, в том числе и в соавторстве. Среди них - предложения в сферах приватизации государственного и коммунального имущества, электронного документооборота, защиты прав собственности, гарантирования прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем, реформирование градостроительной деятельности.

Всего 17 раз с момента присяги была не зарегистрирована на заседании парламента.

Выписка из декларации

Судя по информации, которая указана в документах для НАПК, на Елену Алексеевну записано несколько объектов недвижимости. Ими депутатка владеет совместно с супругом. Все находятся в Киеве, но были куплены в разные годы. Например, в 2006 году пара приобрела два помещения площадью 59 и 155 м2. К ним еще добавили два паркоместа. В 2017-м – квартиру площадью 36,5 м2 за почти 764 с половиной тысячи гривен. В 2019-м – еще одно жилище на 42,5 м2 за 670 тысяч гривен. В документе также значится, что семья Шуляк в 2020 году вступила в право собственности на 84 м2 квартиры стоимостью 109 тысяч в национальной валюте.

Два вышеупомянутых паркоместа не пустуют. У Елены есть автомобиль марки Land Rover 2012 года. Вторая машина BMW X6 2008 года принадлежит мужу.

Кроме того, политик владеет корпоративными правами компаний ООО "Криэйтор" (38,57%), Midland Development Ukraine (50%), ТОВ "Аудиторская фирма "Стандарт" (70%).

Декларация новой главы партии "Слуга народа" / Скриншот public.nazk.gov.ua

Еще в декларации указана сума наличных в размере 552 000 гривен и 415 000 долларов, а также сбережения на разных банковских счетах. Кроме того, Елена Шуляк обозначила, что 45 тысяч долларов давала взаймы некому Шевченко Артему Викторовичу.

Остальные денежные средства, которые фигурируют в декларации, являются собственностью мужа и дочери. Но их политик честно вписала в соответствии с законом "О противодействии коррупции".

Планы на партию

После избрания ее на пост главы партии политик презентовала принципы работы на новой должности. Шуляк предлагает перезагрузить Политический совет партии, сделать орган повседневного оперативного управления – президиум Политического совета партии. А еще – создать в политсиле Дисциплинарную комиссию как высший руководящий орган. Он будет рассматривать дисциплинарные вопросы, касающиеся членов партии на всех уровнях. Кроме того, глава "Слуги народа" планирует создать новые форматы взаимодействия партии с фракцией в Верховной Раде и местных советах.