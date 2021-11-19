Покушение на Лещенко: инициируют ли "слуги" его отставку

История с покушением на министра Романа Лещенко не имеет отношения к нынешнему этапу в его карьере. Лишить жизни чиновника хотели не за борьбу с олигархами и коррупционерами, а за старые дела, которые он ввез с собой на должность в правительстве. И это плохо для имиджа власти, пишет Юрий Васильченко, Depo.ua.

Не будем пересказывать детали разоблачения сотрудниками МВД покушения на Лещенко, его, напомним, хотели похитить и пытать. При этом заказчик предполагал, что пытки могут привести к гибели министра. Но преступление раскрыли, заказчиков задержали, а министр, целый и невредимый, выступил на брифинге.

Как только появились незначительные детали этого дела, журналисты накопили больше. Это было несложно, ведь о конфликте между Романом Лещенко и возможным заказчиком покушения писали много. История началась в 2017 году, когда в Украину приехал Курт Джейкоб Гроссанс, американец из Северной Дакоты, решивший заняться в Украине агробизнесом. Он открыл ООО "Гроссанс", директором которого в 2018 году стал Роман Лещенко.

Сначала между заокеанским предпринимателем и предприимчивым украинцем все было хорошо, пока американец не обвинил нынешнего министра в исчезновении с предприятия значительных объемов зерна. Ущерб якобы составил $250 тысяч. В то же время Лещенко обвинение отвергает. Он акцентировал на том, что покинул компанию, как только узнал об афере с семенами: Гроссанс якобы контрабандой завез в Украину генетически модифицированные семена и хотел их здесь использовать. То есть имеем две правды: одна – американца (украинец его обворовал), другая – украинца (не только не обворовывал, но и разоблачил заезжего афериста). И ни одна из этих правд не показалась нам на 100% убедительной.

О конфликте с иностранным инвестором было известно (по крайней мере, должно было быть известно), когда кандидатура Лещенко рассматривалась на должность министра. Почему информацию не приняли во внимание – вопрос. Главной задачей этого члена правительства является эффективное внедрение рынка земли, поэтому следовало ставить на этот очень ответственный участок человека без скелетов в шкафу. Чтобы его проблемы из прошлой жизни, до того как стать министром, не бросали тень на саму реформу. Создается впечатление, что тогда на его скандал с американским партнером по каким-то причинам решили закрыть глаза.

Как теперь будет развиваться эта история, тоже вопрос. Не исключено, что власти пытаются отвести внимание общества от обнародованного в среду расследования Bellingcat о вагнеровцах. Начали вспоминать и о покушении на советника президента Сергея Шефира. Кстати, до сих пор нераскрытом. Однако в этом случае лучше говорить не о совпадении нового витка "вагнергейта" с разоблачением злоумышленников, которые хотели совершить покушение на Лещенко, хотя параллели действительно напрашиваются, а о том, как поступят в высоких кабинетах с этим министром. Оставят в должности или уволят.

С одной стороны, учитывая фабулу дела, он – жертва. А с другой – оппозиционеры, особенно противники земельной реформы, теперь будут акцентироваться на версии американца, говорить, что чиновник нечист на руку. Кому больше поверят наши граждане: украинскому министру или иностранцу, вложившему деньги в бизнес в нашей стране, но его здесь кинули на деньги, а теперь еще и завели дело? Может, и последнему... Тем более если на стороне гражданина Штатов будут играть телеканалы. А они будут играть. Потому что и тема горячая, и международный скандал можно раздуть. Не каждый день у нас ловят граждан США, да еще и на заказных убийствах.

Это дело будет точно находиться на контроле у американского посольства, и детектив с покушением на украинского чиновника рискует стать неприятной темой в отношениях нашей власти с нашими партнерами.

Интересно, какими будут следующие шаги всех сторон. Заговорить тему не удастся. И если увольнение Лещенко с должности не инициируют в самом Кабмине или во фракции "слуг", то с такой инициативой будут носиться оппозиционеры. Им политически выгодно бить по слабым местам власти, власти же, напротив, желательно уменьшать накапливающуюся с каждым днем токсичность на ее носителях. Лещенко в нынешнем правительстве — не самый плохой по результатам работы, но теперь он будет больше на слуху из-за этой истории. Точнее, из-за ее разных интерпретаций.