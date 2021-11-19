В Германии согласованы новые жесткие шаги по борьбе с эпидемией

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьеры федеральных земель согласовали список мер, чтобы сдерживать эпидемию коронавируса в стране, сообщает Европейская правда.

Среди прочего, лидеры определились с пороговыми значениями разных показателей, после которых будет вводиться так называемое правило 2G и 2G-plus ("только для привитых или переболевших"), и об обязательстве вакцинироваться для отдельных групп.

Федеральное правительство планирует сделать вакцинацию обязательной для профессий ухода - всего персонала больниц, домов престарелых и персонала, который предоставляет помощь на дому, а также других подобных заведений.

"Федеральные земли просят федеральное правительство принять это решение как можно скорее" , - говорится в резолюции.

Вторая ключевая договоренность – введение правила "2G", закрывающего ряд заведений и услуг для невакцинированных, если показатели начинают превышать определенные пороговые значения. Прежде всего, это должно касаться ресторанов и массовых мероприятий. Следующий уровень ограничений, "2G плюс", означает, что и этим категориям для доступа нужно будет сдавать тест.

Ключевым показателем для усиления карантина станет семидневный показатель госпитализаций на 100 000 населения. Если в определенной федеральной земле он станет выше 3, то в ней должно вводиться правило "2G", а если выше 6 - уже "2G+".

Правило "3G", то есть классическое требование ковид-сертификата, удостоверяющего прививку, перенесенную болезнь или отрицательный тест, распространится также на рабочие места, поезда и местный общественный транспорт. Тесты при этом и дальше будут оставаться бесплатными.

Работодатели должны будут на ежедневной основе проверять актуальность сертификата, и, следовательно, имеют право интересоваться вакцинационным статусом.

Персонал в сфере ухода должен будет ежедневно сдавать тесты.

Еще одним шагом является ускорение кампании вакцинации усиливающими дозами.