Постковидный синдром: как вернуться к прежней жизни

Многим людям вернуться в обычную жизнь после перенесенного COVID-19 довольно сложно. В то же время даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться, так называемый, постковидный синдром или длительный ковид (long COVID-19), сообщает Сегодня.

Что такое постковид?

Признаки и симптомы, возникающие после перенесенной коронавирусной болезни, невозможно объяснить никаким диагнозом. Такое состояние может занять от 5 до 12 недель или дольше.

Британские исследования указывают, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого десятого – в течение 12 недель.

Чем характеризуется?

Длительное восстановление после инфицирования COVID-19.

Различными клиническими проявлениями: слабость, истощение, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и т.д. Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Как восстановиться после перенесенного COVID-19?

Инструкции или рецепта быстрого восстановления нет. А особенно, если учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.

Среди советов, которые профессиональное сообщество дает пациентам, перенесшим COVID-19, соблюдение режима сна и сбалансированного питания, умеренная физическая активность, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, следует обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеют место. Следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния. Не стесняйтесь поделиться своими тревогами или обсудить жалобы и симптомы, которые возникли у вас после заболевания COVID-19.