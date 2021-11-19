Новый год и Рождество 2022: сколько будем отдыхать

В декабре 2021 и январе 2022 у украинцев будет несколько длительных выходных, во время которых каждый сможет насладиться праздничной атмосферой.

В первый месяц зимы дети ждут особенный праздник – День святого Николая. Этот день не является официальным выходным, однако 19 декабря этого года выпало на воскресенье, поэтому можно будет отдохнуть и провести время в семейном кругу.

Дополнительные выходные обрадуют украинцев в конце декабря на католическое Рождество. Эта дата, 25 декабря, выпала на субботу, поэтому понедельник будет выходным. Отдыхать будем 25, 26 и 27 декабря.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего дня сокращается на час. Соответственно, в предпраздничные дни 24 и 31 декабря можно будет уйти с работы пораньше.

Новый год 1 января также отмечается в субботу, поэтому официальный отдых растянется на три дня – 1, 2 и 3 января.

Православные христиане будут отмечать Рождество 7 января. Украинцы получат продолжительные выходные с 7 по 9 января. В канун праздника, 6 января, рабочий день будет также сокращен на час.

На этом праздничные выходные в январе заканчиваются, но есть еще особые дни, не отмеченные красным цветом в календарях.

В частности, нужно вспомнить о Щедром вечере, который празднуют за семейным столом 13 января. Также в этот день начинаются гуляния, которые называют Маланкой в честь преподобной Малании Римлянки. Так, в ночь с 13 на 14 января девушки гадали на суженого и пытались увидеть свое будущее.

Далее, 14 января, украинцы празднуют Старый Новый год, который в 2022 году будет в пятницу. В этот день, по народным традициям, парни ходят посевать. Девушки делали это реже, ведь считается, что сначала в дом должен зайти мужчина.