В США произошло невероятное ДТП со счастливым исходом

Большой магистральный грузовик буквально раздавил легковой автомобиль, но женщина-водитель чудом выжила, сообщает РБК-Украина.

Жуткая дорожная авария произошла ранее во вторник на этой неделе в США. Инцидент на мосту в Маунт-Вернон, штат Вашингтон, едва не привел к гибели человека, но в итоге по невероятному стечению обстоятельств обошлось без жертв.

Женщина за рулем седана Nissan Altima ехала по мосту, как вдруг двигавшийся перед ней грузовик начал экстренно тормозить. Водитель легковушки тоже ударила по тормозам - и в этот момент сзади в нее врезался большой магистральный грузовик, водитель которого не успел среагировать.

Из-за большой разницы в скорости грузовик буквально наскочил на седан, попутно сминая и заворачивая в бублик заднюю часть его кузова.

"Грузовик двигался по инерции заставляя задний бампер и затем багажник Altima как бы складываться поверх себя" , - описывает детали офицер полиции Роки Олифант, первым прибывший на место происшествия.

- Это было похоже на пандус для грузовика, который просто двигался по верхней части машины и продолжал это делать, пока фактически не остановился на ней".

При первом взгляде на то, что осталось от легковой машины, может показаться, что ее водитель в этой аварии погиб. Так подумал и сам офицер, но во время осмотра места происшествия из салона вдруг послышались призывы о помощи. Был вызван эвакуатор, чтобы снять грузовик, и бригада со специальным инструментом, чтобы разрезать кузов.

Удивительно, но водитель не просто выжила - она вовсе не получила никаких травм. Женщина самостоятельно покинула место аварии, жалуясь лишь на легкую боль в ребрах и мелкие ссадины.