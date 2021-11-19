Работникам лесничества грозит до 5 лет тюрьмы из-за вырубки деревьев

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех работников Бабаевского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство" подозреваемых в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины), сообщает Интерфакс-Украина.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового" , - заявили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным досудебного расследования из-за халатного отношения подозреваемых к своим обязанностям на территории лесничества было незаконно вырублено почти 600 деревьев. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1 млн грн.