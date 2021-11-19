Германия и Нидерланды отправили дипломатов на переговоры с "Талибаном"

Германия и Нидерланды впервые со времени, когда власти в Афганистане перешли к группировке "Талибан", отправили своих дипломатов к ним на переговоры. Ключевой темой разговора были гуманитарные вопросы.﻿ Об этом, ссылаясь на СМИ Германии, сообщает Европейская правда.

В МИД Германии рассказали, что в Кабул на переговоры с правительством "Талибана" в четверг 18 ноября отправились специальный посол Яспер Вик и посол Маркус Потцель, а от Нидерландов – спецсоветник по Афганистану Эмиль де Бонт.

Согласно коммюнике, речь шла о вопросах, "в которых практическое сотрудничество и необходимо, и возможно" , в том числе о гуманитарной помощи для афганцев.

Посольство Германии в Кабуле приостановило работу в середине августа, его открытие пока не обсуждается.

Отмечается, что правительство "Талибана" пообещало гарантировать для работников гуманитарных миссий безопасный и беспрепятственный доступ к общинам и нуждающимся в помощи, "проявило понимание относительно необходимости равного доступа к образованию для юношей и девушек" и в очередной раз пообещало оставлять возможность уехать из страны для тех, кто хочет это сделать.

"Мы приняли во внимание обязательства. Любые дальнейшие действия будут зависеть от того, как они будут выполняться" , – отметили в МИД Германии.

Афганистан очень зависит от внешней помощи, которой стало существенно меньше после последней смены власти. ООН не раз предупреждала об угрозе гуманитарной катастрофы в стране.