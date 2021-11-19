Австралия призвала к глобальной борьбе с дезинформацией в интернете

Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала мировое сообщество совместно бороться с распространением дезинформации онлайн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы должны были начать (борьбу с дезинформацией онлайн - Ред.) еще вчера" , - сказала Пейн, выступая в ходе онлайн мероприятия в рамках ежегодного саммита о кибертехнологиях "Сидней Диалог".

"Нам нужно ясно дать понять, что верховенство закона, которое применяется офлайн, должно действовать и онлайн. Правила дорожного движения - это то, что позволяет участникам дорожного движения оставаться в безопасности, то же самое должно быть и с онлайн-пользователями" , - добавила она.