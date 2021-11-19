Насколько автомобили загрязняют планету

Конференция ООН по изменению климата в Глазго вновь привлекла внимание к проблеме выбросов СО2, сообщает Deutsche Welle.

Изменение климата связывают с техническим прогрессом и от требований “зеленых” организаций сильно страдает в том числе автомобильная отрасль – экологические требования к автомобилям становятся все строже, что вызывает подорожание и усложнение новых авто.

Однако на конференции ООН был опубликован весьма интересный график, который позирует, что весь транспорт, включая самолеты, корабли, железную дорогу и другие виды средств передвижения, находится на четвертом месте в списке загрязнителей и выпускает в атмосферу всего около 16% СО2.

Напомним, что по оценкам Greenpeace доля именно автомобильного транспорта в общем количестве выбросов СО2 составила лишь 9%. А если учесть что оценка Greenpeace включает в себя грузовые автомобили и автобусы, то реальная доля, которая приходится на легковые автомобили, значительно меньше.