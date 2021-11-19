Промоутер Ломаченко высказался о реванше с Лопесом
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы экс-чемпиона мира Василия Ломаченко и чемпиона Теофимо Лопеса, прокомментировал возможное проведение реванша между украинцем и американцем, сообщает УНИАН.
Арум подтвердил, что Лопес не хочет еще раз боксировать против Ломаченко.
"Нам нужно было бы организовать бой между победителем боя Ломаченко - Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова драться с Василием. Мы не можем заставить его это сделать", - сказал промоутер.
Также он заявил, что после поединка против Джорджа Камбососа Лопес может встретиться с Шакуром Стивенсоном.
Напомним, что в ближайшем бою 11 декабря Ломаченко будет боксировать с Ричардом Комми. Лопес 27 ноября выйдет в ринг против Камбососа.
Ломаченко - Лопес: что было раньше
- Встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.
- Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.
- После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.
- Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу. Промоутер американца и украинца сказал, что реванш может состояться весной 2022 года.
- Однако затем Лопес заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.