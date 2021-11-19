Промоутер Ломаченко высказался о реванше с Лопесом

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы экс-чемпиона мира Василия Ломаченко и чемпиона Теофимо Лопеса, прокомментировал возможное проведение реванша между украинцем и американцем, сообщает УНИАН.

Арум подтвердил, что Лопес не хочет еще раз боксировать против Ломаченко.

"Нам нужно было бы организовать бой между победителем боя Ломаченко - Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова драться с Василием. Мы не можем заставить его это сделать" , - сказал промоутер.

Также он заявил, что после поединка против Джорджа Камбососа Лопес может встретиться с Шакуром Стивенсоном.

Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко / фото boxingscene.com

Напомним, что в ближайшем бою 11 декабря Ломаченко будет боксировать с Ричардом Комми. Лопес 27 ноября выйдет в ринг против Камбососа.

Ломаченко - Лопес: что было раньше