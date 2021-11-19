Пенелопа Крус снялась в новой фотосессии

47-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового номера журнала Variety — актриса приняла участие в фотосессии и побеседовала с корреспондентом издания. В интервью Крус рассказала о работе в кино и личной жизни, сообщает Spletnik.

Актриса, которая недавно получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале за работу в фильме "Параллельные матери", признается, что приоритетом для нее являются их с мужем Хавьером Бардемом дети — 10-летний Леонардо и восьмилетняя Лео.