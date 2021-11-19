Введены в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен

Национальный банк с 19 ноября ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости, сообщает Экономическая правда.

Памятная банкнота номиналом 20 гривен содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне трафаретной печатью краской OVMI айдентики – "30 лет Независимости Украины".

В обращение вводится 30 тысяч таких банкнот.

Банкнота номиналом 200 гривен включает все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительной айдентикой "30 лет Независимости Украины". Таких памятных банкнот выпущено также 30 тысяч шт.

Источник: НБУ

НБУ будет распространять памятные банкноты через свой онлайн-магазин.