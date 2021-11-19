На границе с Азербайджаном погибли шесть армянских военных
Шесть армянских военнослужащих погибли 16 ноября в ходе боевых действий с азербайджанскими ВС на восточной границе, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении армянского Минобороны.
"В ходе боевых действий, развернувшихся 16 ноября на восточном направлении Армении в результате атаки азербайджанских ВС, у армянской стороны, по имеющейся на данный момент информации, есть шестеро погибших", - отмечается в заявлении.
Как сообщает армянское военное ведомство, "при посредничестве российской стороны на данный момент идут интенсивные поиски пропавших без вести военных, а также ведутся переговоры для возвращения военнопленных".
"По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и контролируется вооруженными силами Армении", - говорится в заявлении армянского Минобороны.
16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении, а Баку обвинил армянские вооруженные силы в атаке на посты азербайджанских военных.