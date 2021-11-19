Раскрыты детали "Большой стройки" самой длинной трассы Украины

Трасса М-30 Стрый – Изварино, также называемая Дорогой Единства, стала самым масштабным проектом дорожной части программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает УНИАН.

Работы финишировали уже на 520 км, что составляет 82% плана.

"До конца года запланировано сделать новое покрытие на 634 километрах дороги М-30. Дорожники работают во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях" , – информирует Укравтодор.

В частности, во Львовской области капитально отремонтировали 43 км трассы, от Стрыя до границы области. В настоящее время дорожники наносят разметку.

В Ивано-Франковской области завершили ремонт 14,9 км от Рогатина до границы с Тернопольщиной, продолжаются работы еще на 16,9 км от границы Львовской области до Рогатина.

фото facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Тернопольской области финишировал ремонт 48,7 км из 66,3 км запланированных. Также капитально отремонтировали мост в поселке Городище и реконструировали еще 9 мостов.

В Хмельницкой области продолжают реконструкцию и капитальный ремонт 42 км трассы.

В Черкасской области отремонтировали 20 км пути, еще один участок протяженностью 13 км – в работе.

В Кировоградской области отремонтировали дорогу от Кропивницкого до границы с Черкасской областью, на обходе Кропивницкого еще продолжаются работы.

фото facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Днепропетровской области отремонтировали часть от Днепра до Кировоградской области, а также от Павлограда до границы Донецкой области. В настоящее время дорожники наносят разметку от Днепра до Павлограда.

В Донецкой области основную часть работ тоже завершили, сейчас наносят разметку возле Покровска.

фото facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Укравтодоре отмечают, что по программе "Большая стройка" в прошлом году успели обновить более 17% основной сети дорог, а план к концу текущего сезона – восстановить 5000 км государственных автодорог.

"Лоскутный" ремонт в прошлом – восстанавливаем целые маршруты, №1 из которых – М-30 Стрый – Изварино протяженностью 1400 км. Этот маршрут позволит людям легко и быстро добраться с запада на восток по дороге европейского качества" , - подчеркивает агентство.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 года восстановят 24 тысячи км автодорог.