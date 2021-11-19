На Харьковщине произошел взрыв на предприятии теплосетей

В Харьковской области полиция получила очередное сообщение о взрыве. В этот раз чрезвычайная ситуация произошла в котельной на улице Московской в Краснограде, сообщает Depo.ua.

Уведомление о происшествии поступило 18 ноября в 11:13 от 43-летнего работника предприятия.

На месте полицейские установили, что на территории предприятия тепловых сетей при повторном разгаре газового котла произошел взрыв газовоздушной смеси. 49-летняя женщина-оператор получила незначительные телесные ожоги. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. Решается вопрос открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.