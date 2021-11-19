Идея Банк заплатит 4 млн грн штрафа за ложную рекламу

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска Идея Банка об отмене штрафа в размере 4,08 млн грн от Антимонопольного комитета. Банк был оштрафован за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, сообщает UBR.

Речь идет о рекламе, которая, по версии регулятора, вводила потребителей в заблуждение.

Так, банк распространял в своих отделениях, в прессе, на бордах, ситилайтах и баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена, а также в социальных сетях следующую информацию:

с 08.2019 по 31.10.19 – "Идеальная 30". Ежедневно идеальный кредит под полный 0%";

с 11.2019 по 09.02.2020 – "Черная пятница – цены напополам, -50%. Распродажа кредитов".

В результате АМКУ осенью 2020 года установил, что указанная информация вводит в заблуждение потребителей, ведь банк не предоставлял кредиты под "полный 0%" и не указывал все условия выдачи займа наряду с вышеперечисленными утверждениями.

За это нарушение комитет оштрафовал банк, последний обжаловал это в суде. Однако Хозяйственный суд города Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд приняли сторону АМКУ.