"Русский" коронавирус получил официальное название

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, доминирующий в России и называемый русским, получил официальное обозначение AY.122 и был внесен в реестр вирусной номенклатуры Pangolin, сообщает РИА Новости.

Новый штамм был впервые выявлен в Словакии в январе 2021 года, а в мае-июне он появился в РФ. К концу лета AY.122 уже составлял более 80 процентов российских образцов геномов коронавируса, загруженных в публичную базу GISAID. В то же время он распространился в Казахстане, Украине, Турции, Финляндии и Израиле, где возникла самостоятельная подлиния штамма, обозначенная как AY.122.1.

По словам генетика Дмитрия Прусса из Солт-Лейк-Сити, основным затруднением, возникшим при обособлении коронавируса в отдельный штамм, стало ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. Поэтому основой для признания нового штамма стала другая мутация — Orf1a:K261N.

Это ключевое изменение затрагивает гены, которые не кодируют S-белок коронавируса, участвующий в проникновении вируса в клетку, и на который нацелено большинство вакцин. Поэтому ожидается, что AY.122 не имеет повышенной устойчивости к антителам, которые производятся у привитых людей.