Экс-командующий армией США в Европе прокомментировал учения НАТО с ВСУ

Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал недавние учения НАТО в Черном море с участием украинских военных, сообщает Новое время.

"Я с удовольствием смотрел на тренировку сил НАТО с участием украинских военных. Черное море — не русское море, это международные воды. И то, что там находились морские силы США, Великобритании, других стран НАТО, лишь подчеркивает его статус" , — заявил Ходжес.

В субботу, 13 ноября, военно-морские силы Украины провели в Черном море учения типа PASSEX с кораблями США, Турции и Румынии. Стороны отработали взаимодействие многонациональной тактической группы по стандартам НАТО.

Президент России Владимир Путин, комментируя эти учения, заявил, что Москва считает их серьезным вызовом.

В ответ в посольстве США в Украине заявили, что все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море, и ни одной стране нельзя позволить незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности.

Корабли США вошли в Черное море на фоне сообщений СМИ о концентрации российских войск на украинских границах. В частности, 31 октября газета The Washington Post сообщила, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной, что вызывает беспокойство среди чиновников США и Европы.