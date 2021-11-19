С борта МКС сняли зрелищное видео ночной Европы
Астронавт Тома Песке опубликовал зрелищное видео ночной Европы снятое с борта Международной космической станции, сообщает Корреспондент.
Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке опубликовал снятое им видео ночной Европы из космоса. Видео размещено на странице астронавта в Twitter.
Астронавт Тома Песке вернулся из космоса на Землю 9 ноября. На борту МКС он провел почти 200 дней, за которые сделал более 240 тысяч снимков.
"Я сделал более 245 000 фото! Я буду продолжать делиться ими время от времени, чтобы не забыть слишком быстро волшебство видов с МКС, как в это время выглядит Европа из космоса", - написал астронавт.
На 30-й секунде на кадрах видео появляется Украина. Она ярко освещена, а Киев из космоса выглядит ярче всех городов Украины.