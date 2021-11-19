Мужское термобелье: как выбрать и с чем носить

Есть мнение, что термобелье предназначено только для зимних видов спорта, физической активности, выполнения военных и учебных заданий. Однако такие комплекты подходят и для повседневного использования, сообщает Menslife.

Чтобы такая одежда выполняла свои функции, важно придерживаться правил трех слоев – комбинировать вещи таким образом, чтобы они были взаимосвязаны.

Термобелье – базовый слой, отводящий влагу и оставляющий тело сухим. Таким способом можно контролировать теплообмен. Одежда из флиса или микса синтетических и натуральных материалов – сохранение тепла и передача влаги третьему слою. Вещи из мембранных материалов – внешний слой, защищающий от неблагоприятных погодных условий.

Если один из слоев не выполняет задачи, снизится эффективность другой одежды из вышеперечисленных категорий.

Как правило, у ткани термобелья ячеистая структура. Нижние ячейки, которые контактируют с телом, отводят влагу, а верхние – распределяют ее на поверхности и способствуют испарению. Комплекты бывают однослойными и двухслойными, флисовыми и стрейчевыми. Одежда включает в себя лосины и кофту с длинными рукавами, есть цельные фасоны. Также комплектация может включать в себя носки.

Виды термобелья

Для экстремального холода

Эффективная защита от замерзания даже в сильный мороз. Комплекты используются для дайвинга в холодное время года, проведения поисково-спасательных работ. Также это подходящий выбор для альпинизма и охоты в суровых погодных условиях.

Костюм отталкивает влагу, полностью закрывает туловище, защищает лодыжки и запястья. Крой цельный. Применяется при температуре до – 45⁰С. За счет стрейча обеспечивается комфорт во время ношения.

Не рекомендуется эксплуатация при температуре выше 10⁰С. За счет плотных тканей добавится вес.

Для экстремальных видов спорта и активной физической нагрузки

Подходит на катания на лыжах, сноуборде и других видов физической активности зимой. Такие комплекты легче по весу по сравнению с термоодеждой для экстремального холода. Материалы изготовления приятные на ощупь. Подходит для умеренных и низких температур в диапазоне 0 –‒10⁰С.

Не рекомендуется использовать, если столбик термометра опустился ниже – 12⁰С. Комплект включает в себя лосины и кофту. Лодыжки и запястья большинства моделей не защищены так как у вышеописанной модели.

Термоодежда из синтетических материалов

Бюджетные комплекты термобелья. Они подходят для зимнего времяпровождения на открытом воздухе. Такие вещи часто носят дети во время игр во дворе.

Комплекты стоят недорого, эффективно отталкивают влагу. Рекомендуется эксплуатация при температуре от 0 до – 20⁰С.

Не рекомендуется использовать для длительной защиты от холода, а также в условиях низких температур – более – 12⁰С.

Хлопковое термобелье

Комплект изготавливается из натурального хлопка. Состоит из лосин и кофты. Ткань приятная для тела, легкая и дышащая. Рекомендуемый температурный диапазон для эксплуатации от 0 до – 20⁰С.

Для длительного ношения на морозе не подходит. Защита от холода минимальная. Кроме того, хлопок впитывает влагу, из-за чего организм быстро теряет тепло и охлаждается.

Выбирайте мужское термобелье от производителей, которые положительно себя зарекомендовали среди потребителей. Обязательно учитывайте погодные условия, степень физической активности и длительность пребывания на холоде. Среди разнообразия комплектов можно выбрать оптимально подходящей вариант.