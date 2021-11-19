Самые доступные новые автомобили на рынке Украины

Дефицит некоторых моделей новых авто провоцирует рост цен на рынке подержанных автомобилей. При этом, еще осталось немало новых моделей, которые нередко стоят дешевле б/у. Сайт выяснил, какие это авто, с какими характеристиками и какова их стартовая цена, сообщает Autoconsulting.

Надо сказать, что среди самых доступных на украинском рынке новых автомобилей, есть не только хэтчбеки и седаны, но и кроссоверы. Кроме того, здесь не одни китайские марки. Наоборот - китайцы в меньшинстве, поскольку цены на автомобили из Поднебесной уже сравнялись, а нередко - даже выше, чем у европейских автопроизводителей. И китайские модели попали в рейтинг самых бюджетных автомобилей, по большей части, благодаря акционным предложениям. А за титул самых доступных на украинском рынке сегодня борются узбекские, российские и французские автопроизводители.

Самая напряженная борьба идет, как это не странно, между российскими и узбекскими моделями.

Российский седан Lada Granta в самой бюджетной версии возглавляет список самых доступных авто в Украине. Попадает к нам он не в готовом виде, а в качестве машкомплекта, на который затем устанавливают колеса и другие элементы и главное приклеивают шильдик «Зроблено в Україні». Эта финальная операция позволяет обойти запрет на импорт готовых автомобилей из РФ, а ответственные чиновники делают вид, что верят в реальное производство. Невысокая цена отчасти объясняется тем, что это - далеко не самая современная ВАЗовская модель. В свое время она стала переходной, от классических “Жигулей”, “восьмерок” и “девяток” к новому модельному ряду российского автопроизводителя. Цены - от 235400 грн за автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с. и 5МКПП.

Этот узбекский бренд доживает последние дни. Весь модельный ряд Ravon стал теперь Chevrolet. Поэтому, “Равоны” немного дешевле “Шеви”. И они - заканчиваются. Цены на Ravon R2 стартуют от 264100 грн. по кредитной программе “Ravon Кредо”. Мотор - бензиновый, объемом 1,25 л мощностью 86 л.с. АКПП 4-ст. На сегодняшний день, это самый доступный автомобиль с АКПП.

Ravon Nexia R3 - это, фактически, узбекский Chevrolet Aveo. Цены стартуют от 267000 грн с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5МКПП.

Еще одна узбекская модель - Ravon R4. Ее дни под этим брендом также сочтены. Цены стартуют - от 271000 грн с 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП.

Хэтчбек Renault Sandero - сегодня самая доступная модель от известной французской марки. На автомобиль с 1-литровым бензиновым мотором мощностью 73 л.с. и 5МКПП цены стартуют - от 279400 грн по программа “Рено Бонус”.

Компактный китайский кроссовер Chery Tiggo 2 - первый, но не единственный SUV в рейтинге самых доступных. Цены стартуют от 288959 грн (акционная цена) за автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5МКПП. Привод - передний.

Давно и хорошо зарекомендовавший себя у нас в стране Renault Logan - традиционно уже многие годы в рейтинге самых доступных. Что только способствует его популярности. Цены на него - от 291600 грн по программе “Рено Бонус”. Двигатель бензиновый 1-литровый мощностью 73 л.с., 5МКПП.

Относительно новый российский кроссовер-хэтчбек Lada X-Ray имеет достаточно низкую стартовую цену - от 295200 грн. Двигатель бензиновый объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. с 5МКПП.

Chevrolet Spark производят в Узбекистане, и это - фактически, тот же Ravon R2, но обновленный и немного дороже. Хотя, и с аналогичными техническими характеристиками. Мотор - бензиновый, объемом 1,25 л мощностью 85 л.с., 4АКПП. Цена - от 296900 грн.

Российский седан Lada Vesta -также относительно новая модель. Цена - от 304775 грн за автомобиль с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и 5МКПП.

Chevrolet Nexia - это, фактически, обновленный Ravon R3 Nexia и Chevrolet Aveo с аналогичными техническими характеристиками. Цены стартуют с 314600 грн за автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5МКПП.

Универсал Lada Largus - это старый Renault Logan MCV российского производства. Цена - от 317740 грн с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 87 л.с. и 5МКПП.

Chevrolet Cobalt - это, фактически, обновленный Ravon R4 с аналогичными техническими характеристиками. Цены стартуют с 318200 грн за автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5МКПП.

У китайского кроссовера JAC JS2 с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с. и 5МКПП, цена чуть меньше, чем у французского кроссовера - от 328600 грн (акционная цена). Хотя, и в одном, и в другом - только передний привод.

Хорошо зарекомендовавший себя французский кроссовер Renault Sandero Stepway можно приобрести по цене от 342000 грн по программе “Рено Бонус”. За эти деньги вы получите автомобиль с бензиновым 0,9-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5МКПП.

Единственный в данной ценовой категории внедорожник Lada Niva Travel. Цена - от 371935 грн за автомобиль с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. и 5МКПП. Но зато - с полным приводом и ореолом из рассказов прошлого века о легендарной проходимости.

Среди самых доступных в Украине моделей на сегодняшний день и два седана Группы Stellantis с аналогичными техническими характеристиками. Модели - не новые, но проверенные и с хорошей репутацией.

Peugeot 301. Цена - от 386100 грн за автомобиль с бензиновым мотором объемом 1,2 л мощностью 82 л.с. и 5МКПП.

Citroen C-Elysee. Цена - от 388500 грн с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 82 л.с. и 5МКПП.

Благодаря специальному предложению, в рейтинг самых доступных попал еще один китайский кроссовер FAW Х40. Цены на него стартуют от 389900 грн (акционная цена) за автомобиль с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 109 л.с. и 5МКПП.

Как видим, предложений немало. Это, конечно, не премиум-класс. Но зато, в отличие от б/у, - это новые автомобили с гарантией. Которые, к тому же, можно приобрести в кредит.