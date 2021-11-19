В Польше изменят правила легализации мигрантов

Для трудовых мигрантов в Польше упрощают процедуру предоставления вида на временное пребывание в стране (до трех лет). Также до двух лет расширяют возможность работы иностранца на сезонных работах, сообщает Сегодня.

Соответствующее решение принял сейм Польши.

Возможность работы иностранца в Польше до 24 месяцев может быть на основании разрешения на сезонную работу и заявлении работодателя о намерении взять на работу иностранца. Для тех, кто намерен работать в стратегически важных сферах экономики Польши, хотят ускорить процесс предоставления карты временного пребывания, пишет tvn24.

После того, как решение принял сейм Польши, теперь этот документ должен принять Сенат страны.

Кому чаще всего предлагают работу в Польше

рабочим (14%);

специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);

кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).

специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0.1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.