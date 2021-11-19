Пока нет необходимости вводить ЧП на границе Украины – Монастырский

Необходимости вводить в пограничных областях Украины чрезвычайное положение в связи с рисками миграционного кризиса на сегодняшний день нет. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционного кризиса побуждает к выводу: в случае необходимости Верховной Раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения положение в пограничных областях или в пограничных районах соответствующих пограничных областей. Сейчас пока что такой необходимости нет", – сказал он на "Часе вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Министр также рассказал о подготовке к защите границ, пишет "Корреспондент"﻿. Сейчас определены 10 потенциальных участков, протяженностью около 270 км.

"С целью надлежащего реагирования на миграционный кризис проведено заседание СНБО. Привлечена к дежурству авиация МВД – это до 15 вертолетов, два самолета, 44 БПЛА. Проведены командно-штабные учения", – сообщил Монастрыский.

Кроме того, через две недели запланированы полевые учения на границе.

"К охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия", – сообщил он.

При этом, глава МВД заявил, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников, будут применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие. Такое право Рада предоставила им накануне.