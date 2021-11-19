В ТКГ заявили, что РФ де-факто уже вышла из Минского процесса

Россия де-факто уже вышла из минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе, но открыто об этом не будет заявлять﻿. Об этом заявил заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, сообщает Деловая столица.

"Россия действует очень цинично и провокационно. Потому что, с одной стороны, Россия не делает открытое заявление, что они собираются выйти из минского процесса или из нормандского формата. С другой стороны, Россия полностью блокировала весь переговорный минский процесс и совершенно не собирается выполнять Минские договоренности.

Она заявляет о том, что она не сторона конфликта, не сторона Минских договоренностей, и, по сути, не собирается их выполнять. Это парадоксальная ситуация", — сказал Мережко.

Политик считает, что Россия и дальше не будет открыто заявлять о выходе из минского переговорного процесса, поскольку это "окончательно подорвет остатки доверия к ней со стороны западных партнеров" .

"А Россия по-прежнему называет Францию и Германию своими партнерами" , — указал на противоречие заместитель председателя украинской делегации.

Кроме того, отметил он, выход РФ из минского процесса чреват новыми санкциями со стороны Запада.

"То есть, санкции, которые уже были введены за попытку аннексии Крыма и за вооруженное вторжение на Донбасс, останутся. Но могут появиться новые санкции, если Россия окончательно выйдет из минского процесса" , — сказал Мережко.

Впрочем, по его словам, де-факто РФ уже вышла из минского формата.

"Но открыто она не делает заявления об этом. Напротив, Россия пытается обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Хотя это тотальная ложь, и наши западные партнеры все это прекрасно видят, понимают.