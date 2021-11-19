Группа "Бумбокс" и Наталья Гоций – о премьере "Імперії впадуть"

В пятницу, 19 ноября, украинская группа "Бумбокс" представила долгожданную премьеру –"Імперії впадуть". В клипе снялась известная модель Наталья Гоций, сообщает Обозреватель.

Ей пришлось не только примерить на себя костюм фехтовальщицы и сражаться на шпагах, но и несколько дублей целоваться с Хлывнюком под холодным душем. Лидер "Бумбокса" признался, что именно она стала вдохновительницей видеоистории "Імперії впадуть".

Какой скрытый смысл вложил режиссер в песню и клип "Імперії впадуть"

По словам Стаса Гуренко, клип "Імперії впадуть" – это своего рода завершение трилогии, в которую входят клипы "ДШ" и "Ангела".

"Между собой эти видео объединены метафоричностью и визуальным стилем. В "ДШ" главный герой стоит перед выбором, который изменит все в его жизни, в "Ангела" – получает удары, оставляющие на теле шрамы, ожоги и татуировки, а в "Імперії впадуть" – сам становится тем, кто эти удары наносит" , – объясняет режиссер свою задумку.

Андрей Хлывнюк и модель Наталья Гоций в клипе "Імперії впадуть". Источник: Пресc-служба группы "Бумбокс"

Он говорит, что эта песня рассказывает, что отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт мы несем его с собой.

"Иногда человек появляется в жизни другого, как поддержка, иногда – как испытание, которое не каждый сможет пройти. Что делать? Встать и продолжить? Нанести ответный удар в спину или просто сдаться? Бросить оружие и отдаться друг другу? Вариантов множество, как и множество тактик в фехтовальном поединке" , – приводит примеры Гуренко.

В клип "Імперії впадуть" заложена сложная, но красивая метафора. Источник: Пресc-служба группы "Бумбокс"

Как проходили съемки клипа

В свою очередь, Андрей Хлывнюк говорит, что без Натальи Гоций клипа бы не было, а также он был бы другим без фехтовальщиков Влады Харьковой и Владимира Станкевича.

Кадр из клипа "Імперії впадуть". Источник: Пресc-служба группы "Бумбокс"

"Влада и Владимир играли в сценах фехтования и показали, как ведут себя настоящие чемпионы – без капризов, без топанья ножкой, они несколько часов ждали своего выхода и выложились на полную. Жаль, что у нас было мало времени на общение" , – сожалеет Андрей.

Он отметил, что когда закончилась съемка, все улыбались: "Поверьте, это дорогого стоит".

Влада Харькова и Владимир Станкевич играли в сценах фехтования. Источник: Пресc-служба группы "Бумбокс"

А модель Наталья Гоций также не может сдержать эмоций после своей первой в жизни роли в клипе.

"Главным для меня было – оправдать доверие Андрея и Стаса, сыграть убедительно и побороть свой внутренний стресс. Потому, что клип останется навсегда. Это маленькое кино и теперь я знаю, как его снимают. Интересно, что хотя буквально все было в новинку – от спецгрима, который наносится гораздо дольше обычного, до повторяющихся дублей – это не сбивало. Напротив, чем больше "ран" появлялось на моем теле, тем лучше я понимала, что мне нужно делать" , – рассказывает Гоций.

По словам модели, шпага и костюм преобразили ее, и она почувствовала себя агрессивным бойцом. Однако сцену в душе играть было неловко.

Андрей Хлывнюк признался, что одной из первых демо песни "Імперії впадуть" услышала именно Гоций. По словам исполнителя, она очень близкий для него человек и преданный слушатель, поэтому он спросил у нее совета, каким сделать клип.

И Гоций тогда ответила: "Клип может быть каким угодно, если в кадре буду я".

Гоций – она очень близкий человек для Андрея Хлывнюка. Источник: Пресc-служба группы "Бумбокс"

"Я был обрадован и удивлен, но не мог не спросить – уверена ли она? Суперзвезда мирового масштаба будет сниматься у нас в клипе? И все получилось", – вспоминает Хлывнюк.

OBOZREVATEL ранее писал, что лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк развелся с женой Анной Копыловой после 11 лет брака. У бывших влюбленных есть два ребенка – 11-летний Иван и 8-летняя Александра.

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