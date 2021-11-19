В Канаде 20 тыс. человек заблокированы в домах из-за наводнений

Службы спасения на западе Канады пытаются оказать помощь примерно 18 тыс. человек – они оказались отрезаны от остальной части страны из-за наводнений и сходов оползней. Об этом, ссылаясь на канадские СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что люди столкнулись с нехваткой продуктов питания, полки в магазинах опустели. В среду в провинции Британская Колумбия объявили режим ЧС.

Премьер-министр этой провинции Джон Хорган назвал ситуацию "ужасной катастрофой" .

К оказанию помощи привлечены военнослужащие. Наводнения и сходы оползней разрушили дороги, дома, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Ранее власти Канады одобрили запрос о федеральной помощи и направили в пострадавшие районы вооруженные силы страны, которые должны будут помочь в эвакуации граждан, а также обеспечить материально-техническую поддержку провинциальным цепочкам поставок.