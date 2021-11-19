Настя Каменских и Вася Демчук удивили совместной песней

Популярная украинская певица Настя Каменских и звезда тиктока и участник "Поют все" Вася Демчук выпустили совместную песню и видео на нее. Авторы отмечают, что композиция рассказывает о прощании с прошлым, сообщает 24 Канал.

Настя Каменских в социальной сети услышала отрывок трека Sorry и сразу же восхитилась им.

"Меня мгновенно задел голос Васи, очень чувственный и проницательный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии," , – рассказала артистка о создании коллаборации.

Настя Каменских и Вася Демчук / Фото пресс-службы

Вася Демчук признался, что после выхода трека Sorry он получил уведомление от многих известных артистов с предложением записать общую композицию на него. Но сомневался, стоит ли это делать в дуэте, ведь в его основу певец положил личную историю. Но то, как Настя почувствовала эту песню – развеяло сомнения.

Песня Sorry 2 рассказывает о прощании с прошлым, о безумной страсти, пылавшей между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без оскорблений и горечи. Герои песни не ищут виновных, а благодарят все то светлое, что было между ними.

NK и Вася Демчук – Sorry 2: смотрите видео онлайн

Отметим, Вася Демчук – не только звезда тиктока, но и участник известного шоу "Поют все". В проекте он назвал себя "местным Эдом Шираном". Парень спел песню Тины Кароль "Нежно", получив за нее 89 баллов. Вася Демчук успешно прошел испытание певческой дуэлью и прошел в финал. Он не победил, однако оставил шоу с гордым званием финалиста.