Биткоин дешевеет и за ним остальные монеты

После недавнего рекорда и на фоне борьбы с криптовалютами в Китае биткоин снизился до месячного минимума. Вслед за ним вниз устремились и множество альткоинов, сообщает Обозреватель.

Стоит отметить, что с 15 ноября на рынке криптовалют наблюдается "медвежий" тренд – цены большинства монет падают. На этом фоне основные токены потеряли значительную долю рыночной капитализации.

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, 18 ноября курс Bitcoin начал активно снижаться и продолжил эту тенденцию 19 ноября. Остановился он на отметке в $55,6 тыс. – это абсолютный антирекорд с 12 октября.

Однако позже токен скорректировался до $57,2 тыс. Таким образом, за неделю курс основной криптовалюты "просел" на 13%, а ее рыночная капитализация – с $1,3 до $1,06 трлн.

Источник: WhiteBIT

Пострадала и вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. В ночью на 19 ноября ее сильно "штормило": сперва она достигла нижнюю отметку в $3962, после чего взлетела до $4100 и снова упала до $3980. Со временем стоимость одной монеты скорректировалась до уровня $4,16 тыс.

В целом курс второй криптовалюты упав на 14,2% за неделю. Ее рыночная капитализация составляет $482 млрд.

Источник: WhiteBIT

В недельном измерении просели и другие альткоины:

Solana – на 14% (курс $192,18);

– на 14% (курс $192,18); Dogecoin — на 17% ($0,2175);

— на 17% ($0,2175); Shiba Inu — на 25% ($0,00004181).

Причины падения цены биткоина

Первая криптовалюта дешевеет на фоне новостей о запрете и новых мерах борьбы с криптовалютой в Китае. Власти предупредили госпредприятия от майнинга и подготовили для нарушителей карательные меры в виде повышения цен на электроэнергию.

Еще одна причина – новый рекорд Bitcoin, который был установлен 10 ноября. В этот день цена монеты выросла до $69 тыс. На этом фоне инвесторы начали избавляться от токенов из-за риска падения курса.