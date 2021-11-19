Тищенко: Говорить грязь о Ермаке — государственная измена

Депутат от Слуги народа Николай Тищенко считает, что высказывать критику в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака — это государственная измена, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в эфире телеканала Прямой, комментируя расследование Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

У нардепа спросили, как так получилось, что у Bellingcat есть данные, которых нет у Временной следственной комиссии. На что он ответил:

"ВСК четко установило, что приказов не было, поэтому надо доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов, и именно Марьяна Безугла дала уже свою оценку и заключение работы ВСК".

По словам Тищенко, государственная позиция — ориентироваться на решение ВСК, а остальное — "сплетни", "мнения", "российская провокация" и "ужасная стратегия по разрушению демократии Украины".

На вопрос имел ли право Андрей Ермак давать приказы по спецоперации, он заявил:

"Смотрите, я Ермака знаю более 30 лет. Он — патриот, он — человек на 300% украинец, я знаю его, как он думает, о чем он мечтает. И говорить о нем грязь — я считаю, что это уже государственная измена".

Он также добавил, что операция по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера — это не спецоперация.