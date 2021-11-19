В Польше задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов
В Польше правоохранители задержали украинца за "содействие в незаконном пересечении границы". Он перевозил четырех нелегальных мигрантов. Об этом, ссылаясь на польские СМИ, пишет Евгения Степко, Вести.
Украинца задержали в селе Боратынец-Ляцки.
"Возле машины стоял гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше. Он сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев, которые незаконно пересекли границу Республики Польша. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств", – рассказали полицейские.