В Польше задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов

В Польше правоохранители задержали украинца за "содействие в незаконном пересечении границы". Он перевозил четырех нелегальных мигрантов. Об этом, ссылаясь на польские СМИ, пишет Евгения Степко, Вести.

Украинца задержали в селе Боратынец-Ляцки.