Франция запретила выращивать диких животных "на мех"
Во Франции больше не будет никаких ферм, где выращивают зверей ради меха. Такое решение принял французский сенат большинством голосов, сообщает 24 Канал.
До этого времени в стране действовали 2 фермы, где выращивали норок. Новый закон немедленно вступил в силу, и обе фермы должны быть закрыты.
Запретили мех и животных в цирках
О намерении запретить производство норкового меха правительство Франции объявило еще в прошлом году. Права животных активно отстаивали организации One Voice и Fur Free Alliance – их деятельность повлияла на историческое решение правительства.
Правительство запретило не только мех. Через 2 года в цирках Франции должны перестать выступать львы, тигры и медведи. Запрет также коснется заведений, в которых демонстрируют дельфинов.
Также новый закон запрещает использовать диких животных в телешоу, клубах и на частных вечеринках.
Также новый закон ужесточит наказание за жестокое обращение с животными. Впрочем, зоозащитники говорят, что этого мало: они требовали также улучшения условий для животных на фермах, запрет выращивать гусей ради деликатеса фуа-гра и запрет охоты.
Все эти виды деятельности пока остаются разрешенными во Франции.
Какая ситуация в Украине
Украинские зоозащитники призывают депутатов принять законопроект №2360, который запретит пушные фермы и в Украине. Однако пока деятельность таких ферм в нашем государстве разрешена.
Недавно в Украине вступил в силу Закон №2351. Он усиливает ответственность за жестокое обращение, а также определяет, что животные имеют права.