Названы самые популярные мессенджеры среди украинцев

У украинцев сейчас наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, сообщает КМИС.

Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Согласно полученным данным, Viber пользуется 73,6% опрошенных.

Вторым по популярности является мессенджер Facebook – 42,7%. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%). Менее всего пользуется популярностью канал обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

Вместе с тем, 18,7% респондентов ответили, что не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Если брать данные за февраль т. г., то динамика использования мобильных приложений показывает, что больше стали использовать Viber ( увеличение с 65,8% в феврале до 73,6%), мессенджер Facebook (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

По половому распределению, чуть больше мужчин, чем женщин используют Telegram (34,9% и 28,9% соответственно).

Отмечается также, что в разрезе возрастных групп, Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий.

В то же время оказалось, что в возрастной категории 18-29 лет на втором и третьем месте по популярности (в отличие от других) находится Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%).

Доля опрошенных, которые не используют ни один из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (1,4%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет – 2,7%, 40-49 лет – 9,7%, 50-59 лет – 21,9%, 60-69 лет – 32,9%, 70 лет и старше – 57,9%.

В зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население), возможности Telegram и WhatsApp несколько больше использует городское население: Telegram – 37,1% среди городского населения и 20,3% среди сельского, WhatsApp – 29,7% среди городского населения и 16,3% среди сельского. Среди сельского населения выше уровень, чем среди городского, тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений – 24,7% и 15,8% соответственно.

Опрос проводился методом телефонных интервью. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.