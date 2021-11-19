Старинную копию конституции США продали на аукционе за рекордную сумму

Одна из 13 сохранившихся копий Конституции США была продана на аукционе 18 ноября. Сумма составила $43,2 млн. Победитель аукциона остается неизвестным, сообщает Обозреватель.

"Сегодняшняя историческая распродажа "Официального издания" Конституции Соединенных Штатов взлетела до рекордных $43,2 млн. При этом вся выручка пошла на пользу образовательных программ Фонда Дороти Таппер Голдман для студентов" , – говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's в Twitter.

Конституция США. Источник: Twitter Sotheby's

Онлайн-группа под названием "Конституция DAO" собрала $40 млн для участия в торгах. Она была создана с явной целью купить Конституцию.

Представители обещали деньги за возможность проголосовать за то, что делать с документом, если группа победит. Отмечается, что большая часть пожертвований была собрана с использованием криптовалюты Ethereum.

Интересно, что конституция DAO была сформирована отчасти как шутка за несколько дней до аукциона. Но она превратилась в движение "власть для народа", которое привлекало широкие пожертвования граждан. Поскольку заявка группы не прошла, 17 тыс. человек, которые сделали пожертвования, получат свои деньги обратно.

Кстати, $43,2 млн – мировой рекорд для исторического документа на аукционе. Конституция была подписана 17 сентября 1787 года в Зале независимости.

Торги покажут в прямом эфире на ресурсах компании (включая сайт и чат в мессенджере Discord). Имя победителя планируют объявить во время трансляции.