Шмыгаль пообещал выплатить долги производителям электроэнергии

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал выплатить все долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Шмыгаль отметил, что государственная компания "Укрэнерго" по поручению правительства выпустила облигации на сумму 825 млн долл., далее эта сумма переведена в гривневый эквивалент - 19,3 млрд грн было перечислено государственному предприятию "Гарантированный покупатель", который ведет расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

По словам премьера, из этих денег уже 16,3 млрд грн уже были перечислены производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

"В дальнейшем правительством принимаются меры для полного погашения задолженности. Это будет выполнено, как и подписано в меморандуме. Никаких незаконных указаний мною никогда никому не давалось."

При этом, министр энергетики Герман Галущенко отметил, что 3 млрд грн будут также перечислены альтернативной генерации.

"Эти оставшиеся средства абсолютно точно будут перечислены производителям "зеленой" энергетики. Что важно - информация о том, что эти средства пойдут другим генерациям, абсолютно не соответствует действительности" , - сказал Галущенко.

"Зеленый" тариф и госгарантии:

В октябре2021 года Кабинет министров предоставил государственной компании "Укрэнерго" - оператору объединенной энергосистемы страны - государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по "зеленому" тарифу на сумму 22,8 млрд гривен.

Это позволило "Укрэнерго" привлечь кредит путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержания его ликвидности и устойчивости работы.

2 ноября "Укрэнерго" разместило 5-летние "зеленые" еврооблигации на 825 млн долларов под 6,875%.

Согласно данным "Гарантированного покупателя", на 25 октября задолженность "Укрэнерго" перед компанией за 2021 год составляла 14,9 млрд грн. Задолженность за 2020 год - 11,6 млрд грн.