На строительство госграницы с РФ и Беларусью нужно 17 млрд грн – МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал Верховную Раду предусмотреть в государственном бюджете на 2022 год около 17 млрд грн на строительство государственной границы на участках с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках – с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь... Фактически, на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается, и будет стоить около 17 млрд грн", – сказал Монастырский, обращаясь к депутатам.

Также он напомнил, что скоро будет второе чтение проекта госбюджета на 2022 год, и, в связи с этим, попросил коллег предусмотреть "необходимые средства для обустройства государственной границы" .

Он уточнил, что общая протяженность такого участка с РФ по суше составляет 1505 км, а с Беларусью – 1084 км.