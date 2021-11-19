Президент Болгарии признал Крым "российским"

Действующий президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов с Анастасом Герджиковым перед вторым туром президентских выборов назвал Крым "российским", сообщает Корреспондент.

Так, Герджиков назвал Крым украинской территорией независимо от того, какой флаг над ним развевается. Также он выступил против отмены санкций против РФ.

В ответ Радев заявил, что антироссийские санкции неэффективны.

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом" , – заявил Радев.

На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил:

"Он сейчас российский".

Отметим, что после первого тура президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%.