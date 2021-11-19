Акции Alibaba резко подешевели

Акции китайского гиганта Alibaba упали почти на 11 процентов в ходе торгов на Гонконгской бирже 19 ноября, свидетельствуют данные площадки, сообщает Лента.Ру.

Бумаги падают на фоне выхода квартальной отчетности компании, где отражено серьезное сокращение прибыли — на 87 процентов, до 524 миллионов долларов. Выручка при этом выросла на 29 процентов, до 31,1 миллиарда. Годовая выручка, по прогнозам компании, должна вырасти на 20-23 процента, что ниже прогнозов аналитиков.

Бумаги Alibaba на бирже в Нью-Йорке накануне также резко снизились на 11 процентов. 18 ноября глава компании Даниэль Чжан сообщил, что китайские потребители стали менее активными в своих тратах на фоне вспышек коронавируса, что, в совокупности с проблемами в цепочках поставок, привело к замедлению роста экономики страны.

"Эти экономические потрясения, сопровождаемые усилением конкуренции на рынке, также сказались на ключевом для нас торговом бизнесе в Китае" , — указал руководитель компании.

В последнее время гигант также сталкивался с давлением со стороны властей. Основатель Alibaba Джек Ма потерял ведущие позиции в списке богатейших китайцев. За год бизнесмен потерял треть (36 процентов) своего состояния.