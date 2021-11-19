В МВД прокомментировали фейк о прорыве украинско-белорусской границы

Украинская киберполиция отслеживает происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы мигрантами, которая на днях была обнародована в интернете, заявляет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Киберполиция сегодня выясняет, откуда это идет" , - сказал Монастырский в ходе "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании в пятницу.

По его словам, фейковое видео "говорит о том, что люди, организовывавшие эти съемки, однозначно пытались создать впечатление, что такой прорыв все-таки состоялся".

Как сообщалось, 18 ноября полиция Киевской области опровергла появившуюся в сети информацию о пересечении государственной границы с Беларусью нелегальными мигрантами в Киевской области в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.