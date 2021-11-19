Санду заявила о дальнейшем участии в "Крымской платформе"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не видит связи между ценой на газ для Молдовы и ее участием в "Крымской платформе". Она подтвердила, что намерена и далее участвовать в подобных мероприятиях. Соответствующее заявление Санду сделала на пресс-конференции в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопросы журналистов, Санду отметила, что "есть примеры других стран, которые также участвовали в заседании "Крымской платформы", но подписали с "Газпромом" договора на импорт газа (Венгрия – ред)".

"Республика Молдова уважает и будет уважать территориальную целостность Украины. Это официальная позиция Молдовы и она останется неизменной" , - сказала Санду, дав понять, что она не сожалеет о своем участии в заседании "Крымской платформы".

На вопрос журналистов о том, намерена ли она участвовать впредь в подобных мероприятиях, она ответила утвердительно.