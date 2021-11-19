Группа украинских пограничников поедет на границу Польши

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что уже в ближайшее время группа украинских пограничников поедет в Польшу для ознакомления с ситуацией в рамках так называемого миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом он рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, сообщает Depo.ua.

По словам Монастырского, на фоне проблемы с мигрантами на границах он и руководители ГПСУ, НГУ и НПУ стабильно контактируют с соответствующими руководителями в Польше и Литве.

"Я лично и руководители Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национальной гвардии находимся в тесной связи и контакте с соответствующими руководителями из Республики Польши, Литвы. И мы ожидаем встречи в ближайшее время на платформе Люблинского треугольника – именно в рамках этой инициативы – с тем, чтобы обсудить вопросы безопасности. И чтобы происходила четкая координация" , — подчеркнул министр.

Монастырский уточнил, что подобная координация налажена уже сегодня.