Промоутеры Усика и Джошуа встретятся в начале декабря

Ожидание переговоров по поводу второго боя Александра Усика и Энтони Джошуа затянулось, но наконец-то промоутер украинца поделился новой информацией. Александр Красюк встретится со своим коллегой Эдди Хирном в начале зимы, чтобы обсудить варианты, которые промоутеры уже получили, сообщает Обозреватель.

В комментарии YouTube-каналу Boxing UK Красюк признался, что главной его задачей является заработок как можно большей суммы денег.

"Мы с Эдди Хирном поддерживаем связь. Мы поговорили перед тем, как он улетел из Великобритании в США, и обсудили нашу встречу. Наконец-то мы сошлись на том, что можем встретиться в начале декабря.

У нас уже есть несколько предложений из разных стран и другие вещи, которые нужно обсудить. Пока что у нас хватает времени для принятия решения", – рассказал украинец .

Эдди Хирн. Источник: Matchroom Boxing

"Мы рассматриваем три варианта в качестве места для реванша: Украина, Великобритания и Средний Восток. Тут нет никаких особых секретов, все дело – в математике. Мы ведем бизнес для наших клиентов, Усика и Джошуа, и наша цель – принести им наибольшую возможную прибыль.

Не думаю, что для Энтони и Александра имеет значение, где состоится бой. Но чем раньше они начнут готовиться, тем лучшее выступление мы увидим. Поэтому вскоре мы выполним свою работу", – заверил Красюк .