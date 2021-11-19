Саакашвили добивается своего освобождения сторонниками - власти Грузии

Требования бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили переехать в гражданскую клинику связаны с планами его освобождения сторонниками, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть серьезные риски, что требование перевести Саакашвили в гражданскую клинику связано с конкретной целью его силового освобождения сторонниками. Для выполнения этой цели они могут пойти на все, включая кровопролитие" , - сказал Кобахидзе в пятницу журналистам.

После того как компетентные органы примут решение о возможности госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, власти будут учитывать факторы медицинской целесообразности и обеспечения безопасности, добавил Кобахидзе.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.