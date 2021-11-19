Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого, в частности, обсудили ситуацию на границах Беларуси и ЕС.

Подробности телефонного разговора опубликовал Пул Первого﻿.

Так, президенты обсудили двустороннюю повестку (в частности реализацию 28 союзных программ), а также обменялись мнениями о ситуации в Беларуси и России.

Лукашенко проинформировал коллегу об обстановке на границах Беларуси с ЕС. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с неприемлемыми действиями Польши на границе, включая применение спецсредств.