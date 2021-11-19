Первая страна в ЕС ввела обязательную COVID-вакцинацию для всех

В Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Об этом объявили канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн после встречи с руководителями земель, сообщает Интерфакс.

Локдаун продлится не менее десяти дней, но не дольше 20. В этот период будут отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Также будут закрыты школы.

"Мы не хотим прихода пятой волны" , - отметил канцлер.

Также Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию с 1 февраля для всех граждан.