В Нацполиции рассказали о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью
На границе с Беларусью в Житомирской области полицейские и пограничники работают усиленными патрулями. Движения мигрантов не зафиксировано. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Житомирская область. В этой области более 250 км государственной границы с Беларусью. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока что движения мигрантов не зафиксировано", – написал Клименко на своей странице в соцсети.
При этом, он отметил, что появление "туристов" накануне в Черниговской области свидетельствует о том, что
"уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ".
Глава Нацполиции подчеркнул, что помочь правоохранителям могут и местные жители, и говорит о том, что
"если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию". И уже там будут проверять,
"кто они и с какой целью прибыли".
"И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Ибо никакие деньги не стоят безопасности граждан", – добавил Клименко.