В Нацполиции рассказали о ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

На границе с Беларусью в Житомирской области полицейские и пограничники работают усиленными патрулями. Движения мигрантов не зафиксировано. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Житомирская область. В этой области более 250 км государственной границы с Беларусью. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока что движения мигрантов не зафиксировано", – написал Клименко на своей странице в соцсети.

При этом, он отметил, что появление "туристов" накануне в Черниговской области свидетельствует о том, что "уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ" .

Глава Нацполиции подчеркнул, что помочь правоохранителям могут и местные жители, и говорит о том, что "если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию" . И уже там будут проверять, "кто они и с какой целью прибыли" .