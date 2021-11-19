Какой цвет принесет удачу и богатство знакам Зодиака в Новый год 2022
До празднования 2022 года осталось чуть больше месяца. За разгребанием рабочих завалов и предпраздничной кутерьмой это время пролетит незаметно, сообщает УНИАН.
Чтобы наступающий год стал счастливым и прибыльным, накануне принято устраивать генеральную уборку, особенно тщательно очищая дом от:
- сломанных вещей (в первую очередь, от битой посуды) – они портят энергетику дома и провоцируют разруху;
- ненужных чеков и счетов, старых газет – чтоб не притягивали в дом бедность;
- просроченных лекарств и продуктов – чтоб новый год прошел сыто и без болезней.
Под новогодние куранты принято загадывать самое заповедное желание на этот год, а в бокал с шампанским бросать монетку – на счастье и для привлечения богатства. И, конечно, встречать Новый год 2022 нужно в правильно цвете, заверяют астрологи.
Цвет Нового года 2022
Главный цвет в год Тигра – голубой. Он считается символом непостоянства. Поэтому заранее стоит настроиться на перемены.
Расслабляться в этот год не стоит – будьте готовы в любой момент быстро и рационально менять свои планы.
В чем нельзя встречать Новый год 2022 Тигра
Тигр не любит яркие неоновые (искусственные) оттенки. Заодно не стоит надевать на праздник наряды и аксессуары фиолетового цвета.
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку Зодиака
Чтобы задобрить такого сильного и опасного хищника, как Тигр, можно смело выбирать тигриные расцветки:
- оранжевый;
- черный;
- золотистый;
- белый;
- желтый;
- песочный;
- коричневый.
И, разумеется, цвета самого Тигра (черный и цвет его стихии – синий – плюс все их оттенки, включая бирюзу и серый) весьма приветствуются новым хозяином года.
Наряды лучше выбирать с элементами полосок и волн, а украшения и аксессуары – из металла, жемчуга и просто из серии морской тематики.