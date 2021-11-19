В Минкультуры от COVID-19 вакцинировано более 97% сотрудников

В Министерстве культуры и информационной политики Украины вакцинировано от COVID-19 97,3% сотрудников, отстранены от работы 3 невакцинированых, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Министерстве культуры и информационной политики было отстранено 3 сотрудников" , - говорится в ответе министерства на запрос.

Отмечается, по состоянию на 17 ноября 97,3% сотрудников Минкультуры вакцинированы от COVID-19.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации. В Секретариате правительства вакцинировано или переболело COVID-19 98,7% сотрудников.

По состоянию на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов вакцинировано от COVID-19 97% сотрудников, а отстранили от работы 2 невакцинированных человека.

В Министерстве социальной политики вакцинировано 98% сотрудников, отстраненных от работы нет.

В Министерстве развития громад и территорий Украины вакцинировано от COVID-19 95,7% сотрудников, а отстранили от работы 9 невакцинированих человек.

По состоянию на 15 ноября, в Министерстве молодежи и спорта вакцинировано от COVID-19 95,8% сотрудников, а отстранен от работы 1 невакцинированный человек. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вакцинировано от COVID-19 96,2% сотрудников, отстраненных от работы нет.

По состоянию на 17 ноября, в Министерстве образования и науки вакцинировано от COVID-19 92,6% сотрудников, а отстранили от работы 2 невакцинированих человек.

По состоянию на 18 ноября, в Министерстве юстиции вакцинировано от COVID-19 91,5% сотрудников, а отстранили от работы 6 невакцинированих человек.