Капитально отремонтирована трасса между Недригайловом и Ромнами

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Сумской области завершился капитальный ремонт трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка на отрезке между пгт. Недригайлов и городом Ромны, сообщает УНИАН.

Общая длина отремонтированного участка составила 11,6 км. Во время капитального ремонта подрядчик провел фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, усилил основу и уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, рассказали в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

На дороге были также установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, оборудовано освещение и укреплены обочины. Подрядчик уже начал нанесение дорожной разметки.

Дорога национального значения имеет общую протяженность 336,3 км и проходит через Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Она является кратчайшим путем, который связывает Киев, Прилуки, Ромны и Сумы.

В пределах Сумской области длина трассы Н-07 составляет 154 км. В течение 2020-2021 годов на Сумщине должно быть отремонтировано 83,6 км. Еще 91 км отремонтируют в Черниговской области и 15 км – в Киевской.

Работы по восстановлению трассы Н-07 в Сумской области будут продолжены в следующем году.

Всего в 2021 году в рамках "Большой стройки" в регионе должно быть отремонтировано 197 км дорог государственного значения.