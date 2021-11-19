НАТО может разместить ядерное оружие в Восточной Европе

Североатлантический альянс планирует разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы. Об этом, со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции NATO Talk 2021 в Берлине, пишет Кристина Макогон, Depo.ua.

Отмечается, что НАТО сможет это сделать в том случае, если Германия откажется от его размещения на своей территории.