НАТО может разместить ядерное оружие в Восточной Европе
Североатлантический альянс планирует разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы. Об этом, со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции NATO Talk 2021 в Берлине, пишет Кристина Макогон, Depo.ua.
Отмечается, что НАТО сможет это сделать в том случае, если Германия откажется от его размещения на своей территории.
"Конечно, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе восточнее Германии", – пояснил Столтенберг.